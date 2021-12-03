Dev fil suya adımını atınca timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar

Afrika'nın dördüncü büyük nehri olan Zambezi Nehri'nde kaydedilen görüntü korku dolu anlara sahne oldu. Timsahın, yavrusunu rahatsız ettiğini gören dev fil, suya adımını attı. Bu sırada timsahların da tedirgince fil tehlikesine karşı önlem almaya çalıştığı görüldü ancak bu mümkün olmadı.

AYAKLARIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Fil ve timsah arasında bir süre boğuşma yaşansa da fil, kısa süre içerisinde rakibinin tüm hamlelerini boşa çıkardı ve timsahı alt etmeyi başardı. Fil ayaklarının altında ezilen timsah, çaresizce ölümden başka hiçbir şey yapamadı.

EN KORKULAN İKİ HAYVAN

Görüntü, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra çok sayıda yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu karşılaşmanın heyecan verici olduğunu, çünkü bu hayvanların Afrika'nın en fazla korkulan 2 hayvanı olduğunu belirtti.

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