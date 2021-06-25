Dev çekirge görenleri şaşırttı
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Dev çekirge görenleri şaşırttı

Dev çekirge görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı.

Adıyaman'da görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı. Oldukça büyük olan ve ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar gözlerine inanamadı. Et yiyen çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı. İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını, ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söylediler.

(Cihan Kizir/İHA)

Dev çekirge görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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