Deutsche Bank'a Operasyon: Frankfurt'daki Genel Merkezde Arama Yapılıyor

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Savcılar, Panama Papers'ın (Panama Belgeleri) soruşturmanın başlamasına ön ayak olduğunu açıkladı.

Operasyona 170 polis memuru, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

46 ve 50 yaşlarındaki iki banka çalışanı şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor.

Bu çalışanların, müşterilerinin kara para aklama amacıyla off-shore hesapları açmasında yardımcı olduğu düşünülüyor.



Deutsche Bank'ın elinde bulunan hem yazılı hem de dijital belgelerin ele geçirildiği ve soruşturmanın halen devam ettiği aktarıldı.

Banka ise arama yapıldığını kabul ederek yetkililerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Bankanın hisseleri ise yüzde 2,7 düştü.

Panama'daki kara para aklama şeması

2016 yılında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtları ve belgeleri açıklamıştı.

Kuruluş, kamuoyuna ifşa edilen belgeleri, vergi cennetlerine bugüne kadar indirilmiş en büyük darbe olarak belirtiyordu.

Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyordu.



İsveçli Nordea ve Handelsbanken bankaları, bu belgeler yüzünden finansal otoriteler tarafından ceza aldı.

Deutsche Bank hakkındaki soruşturma kapsamında ise bankanın müşterilerine vergi cennetlerinde şirketler kurmasına yardımcı olup olmadığına bakılacak.

Sadece 2016 yılında Deutsche Bank'taki 900 müşterinin vergi cenneti olarak bilinen İngiltere'ye ait Virgin Adaları'nda 311 milyon euroyu bulan hesabı vardı.