DEÜ Tıp Fakültesinden mezun olan 326 hekim, diploma aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 326 hekimin diplomaları törenle verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 326 hekimin diplomaları törenle verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, fakültenin 43. dönem töreni, Tınaztepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, salgın şartlarına rağmen eğitimlerine ara vermeyen genç hekimleri, aileleri ve hocalarını kutladı.

İnsanlara şifa dağıtacak genç hekimlerinin üniversitelerini gururla temsil edeceklerine inandığını belirten Hotar, şunları kaydetti:

"Genç hekimler olarak, özellikle insan sağlığı konusunda öğrendiklerimizi, hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olamayacağını unutmamamız gerekiyor. O yüzden geleceği görmenizi, kendinizi hazırlamanızı ve yemininize sadık kalmanızı bekliyoruz. Kimi zaman şiddet uygulamayı kendine hak gören kendini bilmezlerle yüzleşmek zorunda kalacak ya da akla mantığa sığmayan hareketlerde bulunanlarla muhatap olacaksınız. Bu hakikatlerin moralinizi bozmasına veya gerçeklerden sizi koparmasına izin vermeyin. Artık yetkin ve donanımlı bireyler olarak, sağlık sistemimizin parçası olacak ve ülkemize hizmet edeceksiniz."

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Asım Ergene ise 6 yıl önce kendilerine teslim edilen genç meslektaşlarının yetkin hekimler olarak yetiştirildiğini ve verilecek görevleri başarıyla üstleneceklerinden emin olduklarını belirtti.

Fakülte birincisi Dr. Betül Coşkun ise, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından üzerimize yüklenen 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sorumluluğunun altına giriyoruz. Bizi yetiştiren değerli hocalarımızın bize öğrettiği bilgilerin yolumuzu aydınlatacağımıza emin olduğumuzu belirtiyor, sağlıkta şiddettin artık son bulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Coşkun'un mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından hekimlik andı okundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve 43. dönem mezunları diplomalarına kavuştu.

Tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer