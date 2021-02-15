Detroit Pistons - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Detroit Pistons - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:02
Detroit Pistons - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - NO Pelicans maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Detroit Pistons - NO Pelicans maçı gerçekleşecek. Peki, Detroit Pistons - NO Pelicans maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DETROIT PISTONS - NO PELICANS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Detroit Pistons - NO Pelicans maçı Detroit'da Little Caesars Arena'da oynanacak. Detroit Pistons - NO Pelicans maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DETROIT PISTONS - NO PELICANS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak Detroit Pistons - NO Pelicans maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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