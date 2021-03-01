Detroit Pistons - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - New York Knicks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Detroit Pistons - New York Knicks maçı gerçekleşecek. Peki, Detroit Pistons - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DETROİT PİSTONS - NEW YORK KNİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Detroit Pistons - New York Knicks maçı, Detroit'da Little Caesars Arena'da oynanacak. Detroit Pistons - New York Knicks maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DETROİT PİSTONS - NEW YORK KNİCKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Detroit Pistons - New York Knicks maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.