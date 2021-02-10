Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:27
Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Detroit Pistons - Brooklyn Netsmaçı gerçekleşecek. Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DETROIT PISTONS - BROOKLYN NETSMAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı, Detroit'da Little Caesars Arena'da oynanacak. Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 72, Tivibu 75 ve Turkcell TV+ 76 kanalları üzerinden izlenebilir.

DETROIT PISTONS - BROOKLYN NETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Detroit Pistons - Brooklyn Nets maçı, Türkiye saatiyle 03:00'da başlayacak.

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