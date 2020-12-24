DETAYLI! KPSS ortaöğretim 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 puan ile nereye girilir?

DETAYLI! KPSS 2020 ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kaç puanla nereye atama yapılabilir sorusunu araştırdı. Peki KPSS 2020 atanmak için ne kadar puan gerekli? Kaç puan ile atanma yapılabilir? KPSS ortaöğretim 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 puan ile nereye girilir?

DETAYLI! KPSS 2020 ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kaç puanla nereye atama yapılabilir sorusunu araştırdı. Peki KPSS 2020 atanmak için ne kadar puan gerekli? Kaç puan ile atanma yapılabilir? KPSS ortaöğretim 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 puan ile nereye girilir?

KPSS ortaöğretim 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 puan ile nereye girilir?

Her sene KPSS tercihleri ile en az 2 defa merkezi atamalar yapılır. Bu sene Temmuz ayında ilk tercihler 2018 puanı ile yapıldı. 30 Aralık günü ise 2020 KPSS puanı ile tercihler alınacak. KPSS tercihlerine , sınavdan geçerli bir puan alan tüm adaylar başvuru yapabilecek.

ÜNİVERSİTELER

Üniversitelere yapılan personel alımında KPSS puan sınırı yoktur. KPSS 'den geçerli bir puan alan , gerekli şartları taşıyan adaylar ilanlara başvuru yapabilmektedir.

KAMU İŞÇİSİ ALIMI

KPSS puanı ile kamuya yapılan işçi alımlarında 60 KPSS sınırı vardır. 60 sınırını geçen adaylar bu ilanlara da başvuru yapabilecek.

BELEDİYELER

Belediyeler bünyesine yapılan zabıta, düz memur, itfaiye eri ve personel alımında KPSS şarıı aranmaktadır. Bu KPSS sınırı ise belediyeler tarafından belirlenir. Belediyeler ister 80 , ister 60 , isterse 50 KPSS ile alım yapar.

DİĞER KURUMLAR

Lise mezunları arasından yapılan alımda Diyanet 50- 55 KPSS ile alım yaparken MSB ile jandarma-sahil güvenlik sivil memur alımlarında KPSS puan sınrı ya olmaz ya da 60 olur.

KPSS ortaöğretim 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 puan ile nereye girilir için tıklayın



LİSE KPSS PUANI İLE ASKER POLİS ALIMLARI YAPILIYOR MU?

Maalesef. Lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile polis ve asker alımı olmaz. Lise mezunları MSÜ sınavı ile asker alımlarına , YKS ile jandarma subay astsubaylığa ve YKS'deki TYT oturumundan aldıkları puan ile polis alımına başvuru yapabilir.