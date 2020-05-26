Destroy All Humans ve Dahası Haziran'ın Games With Gold Oyunlarından
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Destroy All Humans ve Dahası Haziran'ın Games With Gold Oyunlarından

Microsoft, Xbox Live Gold abonesi Xbox 360 ve Xbox One kullanıcıları için Haziran ayında verilecek Games With Gold oyunlarının duyurusunu yaptı.

Destroy All Humans ve Dahası Haziran'ın Games With Gold Oyunlarından
26.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:50

Microsoft, Xbox Live Gold abonesi Xbox 360 ve Xbox One kullanıcıları için Haziran ayında verilecek Games With Gold oyunlarının duyurusunu yaptı.

Haziran Ayının Games With Gold Oyunları Belli Oldu

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! (2005) ve Sine Mora, Haziran ayında ücretsiz olarak Xbox Live Gold abonelerinin beğenisine sunulacak.

Shantae and the Pirate's Curse (1 - 30 Haziran 2020) - Xbox One

Shantae: Risky's Revenge için bir devam niteliği taşıyan Shantae and the Pirate's Curse oyununda büyüsünü kaybeden Shantae, Sequin Land'ı şeytani lanette kurtarabilmek için baş düşmanı Risky Boots ile birlik olmak durumunda kalıyor. Bir korsan olarak Shantae, yeni macerasında aşama kaydedebilmek, düşmanları bertaraf edebilmek ve ana düşmanlar ile mücadele edebilmek için yepyeni silahlar elde edecek ve kaybettiği büyüsünü geri kazanmaya çalışacak.

Coffee Talk (16 Haziran - 15 Temmuz 2020) - Xbox One

Coffee Talk, bir konuşma simülasyon oyunu. İnsanların problemlerini dinleyebilir ve stokunuzdaki içerikler ile sıcak bir içecek sunarak onlara yardımda bulunabilirsiniz. Her ne kadar karakterler bir insandan fazlası olsalar da, mümkün olabildiğince insan yaşamına odaklanılan bir oyun olma yolunda ilerliyor.

Destroy All Humans! (1 - 15 Haziran 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Pandemic Studios tarafından geliştirilmiş olan orijinal oyun, 2005 yılında satışa sunulmuştu. Soğuk Savaş dönemindeki yaratık istilası filmlerinin parodisi olarak geliştirilen oyun, 1959 yıllarında geçiyor. Oyunun konusuna göre ana karakterimiz Cryptosporidium 137, selefi Cryptosporidium 136'yı bulması için dünyaya gönderiliyor. Cryptosporidium 136, Orthopox 13 tarafından ırkının yok olmasını önlemek amacıyla insan beyninin köklerinde bulunan Furon DNA toplaması için gönderilmişti. Görevin başarılı olması için de Majestic isimli Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş olan karanlık bir örgütü yok etmesi gerekecek.

Sine Mora (16 - 30 Haziran 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Sine Mora, zamanın büyük etken olduğu yatay düzlemde oynanan bir aksiyon oyunu. Story ve Arcade olmak üzere iki ayrı modun bulunduğu Sine Mora, elliden fazla silah kombinasyonu ve yedi farklı aşama bulunuyor. Seçtiğiniz zorluk seviyesine göre daha fazla ödül kazanacağınız oyunda gizli bir sıralama sistemi de var. Son olarak, müzikler Akira Yamaoka tarafından bestelenmişken ana düşman tasarımları ise Blue Submarine No. 6, The Animatrix - The Second Renaissance ve Kill Bill: Vol. 1 ile tanıdığımız Mahiro Maeda tarafından yapıldı.

Kaynak: Tamindir

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