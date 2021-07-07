Destiny 2: The Witch Queen 24 Ağustos'ta Geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Destiny 2: The Witch Queen 24 Ağustos'ta Geliyor

Destiny 2: The Witch Queen 24 Ağustos'ta Geliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Destiny 2'nin bir sonraki büyük genişlemesi 2022'ye kadar gelmeyeceğini biliyoruz, ancak geliştirici Bungie'nin önümüzdeki ay gösterecek bir şeyi olacak gibi görünüyor.

Destiny 2'nin bir sonraki büyük genişlemesi 2022'ye kadar gelmeyeceğini biliyoruz, ancak geliştirici Bungie'nin önümüzdeki ay gösterecek bir şeyi olacak gibi . Bungie'nin 24 Ağustos'u işaret ederek attığı tweet, yaklaşmakta olan Witch Queen genişlemesinin renklerine ve buharlarına bürünmüş.

Hayranların etkinlikte neler bekleyebileceğine gelince, muhtemelen muhafızların bir sonraki güncellemede nereye gideceğine, bu yeni devriye bölgesine vardıklarında onları hangi tehditlerin bekleyeceğine ve Destiny 2'nin sandbox'ındaki diğer büyük değişikliklere bir göz atacağız.

Ayrıca, Witch Queen'in yeni konumlarına yer açmak ve Destiny 2'yi daha yönetilebilir bir boyutta tutmak için Destiny Vault'ta hangi konumların kullanımdan kaldırıldığına dair haberler de olabilir.

Bungie, yeni Destiny 2 genişletmelerini her zamanki yıllık yayın programından ayırdı ve bu ekstra zamanı bu büyük genişletmeleri daha da cezbedici hale getirmek için kullanırken, sürümler arasındaki boşluğu daha odaklı bir sezon modeli ve daha iyi hikaye anlatımı ile doldurdu.

Daha önce sezon ortası yaması oyuncuya karşı oyuncu aktiviteleri için silahlara bir dizi dengeleyici değişiklik getirmişti. Av tüfekleri eskisinden daha az ölümcül, agresif ateş oranlarına sahip hand cannon'lar da yeniden dengelendi ve Exotic keşif tüfeği Dead Man's Tale büyük bir nerf aldı.

Mayıs ayında crossplay için bir deneme oyun, yeniliklerini sürdürecek gibi duruyor.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin İbrahim Selim Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Destiny 2: The Witch Queen 24 Ağustos'ta Geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:51:47. #1.16#

title