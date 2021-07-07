Destiny 2: The Witch Queen 24 Ağustos'ta Geliyor

Destiny 2'nin bir sonraki büyük genişlemesi 2022'ye kadar gelmeyeceğini biliyoruz, ancak geliştirici Bungie'nin önümüzdeki ay gösterecek bir şeyi olacak gibi görünüyor.

Destiny 2'nin bir sonraki büyük genişlemesi 2022'ye kadar gelmeyeceğini biliyoruz, ancak geliştirici Bungie'nin önümüzdeki ay gösterecek bir şeyi olacak gibi . Bungie'nin 24 Ağustos'u işaret ederek attığı tweet, yaklaşmakta olan Witch Queen genişlemesinin renklerine ve buharlarına bürünmüş.

Hayranların etkinlikte neler bekleyebileceğine gelince, muhtemelen muhafızların bir sonraki güncellemede nereye gideceğine, bu yeni devriye bölgesine vardıklarında onları hangi tehditlerin bekleyeceğine ve Destiny 2'nin sandbox'ındaki diğer büyük değişikliklere bir göz atacağız.

Ayrıca, Witch Queen'in yeni konumlarına yer açmak ve Destiny 2'yi daha yönetilebilir bir boyutta tutmak için Destiny Vault'ta hangi konumların kullanımdan kaldırıldığına dair haberler de olabilir.

Bungie, yeni Destiny 2 genişletmelerini her zamanki yıllık yayın programından ayırdı ve bu ekstra zamanı bu büyük genişletmeleri daha da cezbedici hale getirmek için kullanırken, sürümler arasındaki boşluğu daha odaklı bir sezon modeli ve daha iyi hikaye anlatımı ile doldurdu.

Daha önce sezon ortası yaması oyuncuya karşı oyuncu aktiviteleri için silahlara bir dizi dengeleyici değişiklik getirmişti. Av tüfekleri eskisinden daha az ölümcül, agresif ateş oranlarına sahip hand cannon'lar da yeniden dengelendi ve Exotic keşif tüfeği Dead Man's Tale büyük bir nerf aldı.

Mayıs ayında crossplay için bir deneme oyun, yeniliklerini sürdürecek gibi duruyor.

Kaynak: Turkmmo