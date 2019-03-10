Destici: Siyasi Bölücüler Düşmanımız, Kürtler Kardeşimizdir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Destici, "Bizim düşmanımız siyasi bölücüler ve PKK terörist gruplarıdır. Kürtler kardeşlerimizdir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde partisinin Belediye Başkan adayı Ali Kıraç'ın seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılıştan önce seçim ofisi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Destici, terör örgütlerinin bugüne kadar birçok insanın canına kıydığını, bunun yanında ülkeye de ekonomik olarak büyük zarar verdiğini söyledi. BBP olarak oy peşinde olmayıp siyasi bölücülerin karşısında yer aldıklarını ve ülke menfaati için aynı tavırlarının devam edeceğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Yaklaşan yerel seçimlerin ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum ama siyasi bölücüleri ayırıyorum. Çünkü 35 yıldır teröre binlerce şehitler verdik, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 trilyon dolara yakın parayı terör düşmanlarını ortadan kaybetmek için harcadık. 31 Mart'ta yerel seçimlere gideceğiz. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü milletin istiklali ve istikbalinin korunması gereken birinci nokta siyasi bölücülere karşı durulacak noktadır. BBP olarak devletin bekası için siyasi bölücülerin etkin olduğu, geçmiş dönemde belediyeler kazandığı ve şu anda kayyumların yönettiği bölgelerde aday çıkartmayarak güçlü olan vatanseverleri desteklemeye karar verdik. 'Bizim önde olduğumuz yerlerde bizim desteklenmemiz gerekiyor' dedik. Üzülerek söylüyorum BBP dışında ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları dışında hiç kimse bu duruşu göstermedi. Herkes üç-beş oy, üç-beş belediye nasıl fazla kazanırız derdine düştü. Hatta bazıları 'Ben kazanmadıkça ha siyasi bölücüler kazanmış veya başka parti kazanmış' değerlendirmesinde bulundular. Biz bu anlayışı reddediyoruz. Ortak mücadele etmemiz gereken din, devlet ve millet düşmanlarıdır. Siyasi bölücüleri meşrulaştırırsanız halkı onların yanına iterseniz, dönüşü çok güç olur. Bugün onu yaşıyoruz. Bizim düşmanımız siyasi bölücüler ve PKK terörist gruplarıdır. Kürtler kardeşlerimizdir. Bizler bu büyük Müslüman Türk milletinin onurlu evlatlarıyız. Bu millete karşı duran herkesin karşısındayız."

Pentagon Sözcüsü Charlie Summers'in 'Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur' sözlerine de tepki gösteren Destici, "Ülkemizin bağımsızlığına kastedenlere ve onun yanındakilere sesleniyorum. Türkiye bağımsız bir ülkedir, istediğinden istediğini alır, istediğine satar. Kendi vatan topraklarını korumak ve hudutlarına göz diken hainlerin gözünü oymak için kimseden izin almaz" dedi.

Destici, konuşmasının sonunda kurdeleyi keserek seçim ofisinin açışını gerçekleştirdi.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA