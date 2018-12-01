Destici, Sivas'ta AK Parti ve Diğer Partilerin Oylarına Talip Oldu

Büyük Birlik Partisi ilk aday tanıtım törenini merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta gerçekleştirdi

Tanıtım toplantısı İl Başkanlığı binası önünde geniş bir katılım ile gerçekleşti. BBP Sivas için 2009 yılında ki seçimlerde BBP'den aday olup kazanarak bir dönem belediye başkanlığı yapan Doğan Ürgüp'ü aday gösterdi.

Aday tanıtım töreninde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta AK Parti ve diğer partilerin seçmenlerinin oylarına talip olduklarını belirti. Destici, "Sivas'ta şuna inanıyorum ki sadece Cumhur ittifakımıza mensup siyasi partilerimize gönül veren kardeşlerimiz değil, ben inanıyorum ki bu aday tanıtımı programından sonra AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimizin de tercihi Doğan Ürgüp ve Büyük Birlik Partisi olacaktır ve olmalıdır. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren ülküdaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın da tercisi Sivas'ta Doğan Ürgüp ve Büyük Birlik Partisi olmalıdır ve olacaktır. 2009 seçimlerinde olduğu gibi CHP'ye son seçimde oy veren İyi parti ve Saadet Partisine oy veren kardeşlerimizin tercihi de bu seçimde Sivasımızda Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti olan Doğan Ürgüp ve Büyük Partisidir" dedi.

Seçilince parti rozetini çıkartacak

Aday tanıtım toplantısında konuşan BBP'nin Sivas Belediyesi başkan adayı Doğan Ürgüp, 2009 yılında olduğu gibi seçildiğinde parti rozetini çıkartacağını belirterek, "Esas olan milletin gönlüne girmektir. Milletin belediye başkanı olmaktır. Bir siyasi partiden aday olursunuz, prosedür böyledir ama siz seçildikten sonra o siyasi partinin değil o bölgede yaşayan, dini, dili, ırkı, cinsi, mezhebi, inancı, kimliği her ne olursa olsun hepsinin belediye başkanı olursunuz. 2009 yılında seçildiğimde rahmetli genel başkanımızın izni ile partimin rozetini çıkartıp yakama taktığım bayrağımızı hiç çıkartmadım" dedi. - SİVAS