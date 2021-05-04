Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
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Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti

Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
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Koronaya teslim olan ve ölüm sayılarında günlerdir dünya rekoru kıran Hindistan'dan bu kez ilginç bir haber geldi. Desteklediği partinin seçimi kazanması durumunda "dilini kesme" sözü veren 29 yaşındaki kadın, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra sözünü tuttu. Muthalamman tapınağına giden genç kadın, pandemi kısıtlamaları nedeniyle içeri giremeyince kapının önünde dilini kesti.

Kovid-19'un pençesindeki Hindistan bu sefer ilginç bir haber ile gündemde. Ülkedeki eyalet seçimleri sonuçlandı. Yoğun geçen siyasi yarış sonrası oldukça sıra dışı bir olay yaşandı.

RESMİ SONUÇLARIN ARDINDAN SÖZÜNÜ TUTTU

Desteklediği partinin seçimi kazanması durumunda 'dilini kesme' sözü veren kadın, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra sözünü tuttu.

TAPINAĞA GİREMEYİNCE DİLİNİ KAPININ ÖNÜNDE KESTİ

Ülke basınında yer alan habere göre, Vanitha isimli 29 yaşındaki kadın dilini kesti. Dün verdiği sözü yerine getirebilmek için Muthalamman tapınağına giden kadın pandemi kısıtlamaları nedeniyle içeriye giremeyince dilini kapının önünde kesti. Tapınağın merdivenlerinde baygın halde bulunan Vanitha'nın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti

DİLİNDEN 1 SANTİMETRE KESMİŞ

Hastaneden yapılan açıklamada kadının dilinden 1 santimetre kestiği bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada, yapılan müdahale sonrası kadının yeniden konuşabileceğinin de altı çizildi.

STALIN EYALETİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

29 yaşındaki kadının desteklediği DMK ve ortakları eyalet meclisinde 234 üyenin 159 sandalye kazanarak çoğunluk oldu. Bu sonuçlar sonrası Muthuvel Karunanidhi Stalin, Eyaletin yeni Başbakanı oldu. Stalin, 7 Mayıs günü yemin edip görevine başlayacak.

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