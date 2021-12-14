Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan 'Tutkun' kimdir? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Tutkun karakterini kim canlandırıyor?

DESTAN 'TUTKUN' KİMDİR?

Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlı.

TUTKUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Tutkun karakterini "Elif Doğan" canlandırmaktadır.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan (d. 6 Eylül 1994, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Melis Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Aşk Laftan Anlamaz : Suna Pektaş

Kayıp İnci : İnci Alike

Hayat Bazen Tatlıdır : Zeynep

Çukur : Hale Atik/Meliha'nın Gençliği

Darısı Başımıza : Öykü Tekin

Zengin ve Yoksul : Aleyna Erdemli

Gençliğim Eyvah : Azra Bozoğlu

Destan : Tutkun

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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