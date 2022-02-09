Destan Taizu kimdir? ATV Destan Çinli Taiju kim, gerçek adı nedir? Muharrem Özcan kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Çinli Taiju kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Muharrem Özcan, Destan dizisinde Çinli Taiju (Taizu) karakterine hayat veriyor. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncu Kılıç, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almıştır. Destan Çinli Taijukimdir? Muharrem Özcan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

DESTAN TAİZU KİMDİR?

Destan'ın 10. bölümünde öne çıkan Çinli Taizu (Taiju) karakterini Muharrem Özcan canlandırıyor. Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır.

Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

MUHARREM ÖZCAN KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Muharrem Özcan, yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında tamamlamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu ve Oyun Atölyesi'nde sahne almaya başlayan Özcan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Tangut karakteri ile tanındı.

Sonrasında Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Arıza' adlı dizide Safir karakterine hayat veren isim, Destan dizisinde de Çinli Taiju karakterini canlandırmakta.

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