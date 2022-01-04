Destan neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Destan bu akşam yok mu, niye yok? Destan dizisi 4 Ocak 2022 Salı günü yok mu?

KORKUT, MUŞ (Haberler.com) - Destan bitti mi, neden yok? Destan yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Destan olmayacak mı? Bu hafta Destan dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Destan Salı günü değil mi, bugün neden başlamadı? Destan final mi yaptı, neden yok? Destan niye başlamadı? Destan ne zaman başlayacak? Destan ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

Fakat 4 Ocak Salı günü Destan ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. ATV'de 4 Ocak Salı "Destan Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek. Yani dizinin bugün yeni bölümü yoktur.

DESTAN BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Destan bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Destan 4 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek. Bugün Destan'ın özel bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız : 1-

Edip Tepeli : Batuga : 1-

Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-

Deniz Barut : Ulu Ece : 1-

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-

İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-

Elif Doğan : Tutkun : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Müge Duygun : Tilbe : 1-

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Seca Naz Karabulut : İlay : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

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