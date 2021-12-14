Destan 'Kırçiçek' kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Kırçiçek karakterini kim canlandırıyor?
Destan dizisi karakterleri ve oyuncuları merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Kırçiçek karakteri oldu. Peki, Destan Kırçiçek kimdir? Kırçiçek tarihte var mı, kim canlandırıyor? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan 'Kırçiçek ' kimdir? Bilgi Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Kırçiçek karakterini kim canlandırıyor?
Balamir'in tek evladı, Alpagu Han'ın yeğeni, Batuga'nın sözlüsü şımarık Gök bikesi.
Destan dizisinde Kırçiçek karakterini "Bilgi Aydoğmuş" canlandırmaktadır.
Bilgi Aydoğmuş 1996 İstanbul doğumludur. İÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan Bilgi Aydoğmuş, Miss Turkey 2019 yarışmasında 2. olmuştur. Geçtiğimiz sezon ATV'de Akıncı dizisinde rol alan Bilgi Aydoğmuş şimdilerde Destan dizisinde Kırçiçek karakterini canlandırmaktadır.
Akıncı - Yeliz
Destan - Kırçiçek
Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.
Haberler.com - Gündem