Destan Kaya kim? Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında? Destan Kaya Tegin kimdir, gerçek adı nedir, tarihte var mı?

Destan Kaya Tegin kim, Burak Berkay Akgül kimdir sorularına yanıt aranıyor.ATV Ekranlarında yayınlanan Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor. Destan Kaya Tegin kimdir, gerçek adı nedir, tarihte var mı?

DESTAN KAYA TEGİN KİMDİR?

Batuga'nın ağabeyi. Gök Hanlığı tahtının en güçlü adaylarından biri. Annesi Ulu Ece, babası Alpagu Han.

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

1997 yılında İstanbul doğan Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusudur. Boyu 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.

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