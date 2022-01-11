Destan bu akşam var mı, yok mu? 11 Ocak 2022 Atv yayın akışı! Destan yeni bölüm neden yok, hangi gün yayınlanacak?
Ekranların merakla takip edilen dizisi Destan'ın bugün yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. İzleyiciler, Bu akşam Destan var mı, yok mu, neden yok? Destan yeni bölüm ne zaman gelecek? merak etti. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve birçok isim yer alıyor. Peki, bugün Destan dizisi var mı? Destan bugün olacak mı? Destan yeni bölüm neden yok? Destan yeni fragman ne zaman çıkacak? Destan fragman yayınlandı mı? İşte bilgiler...
Destan bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Destan, salı akşamları her hafta izleyicilerle buluşmakta. Geçtiğimiz haftadan bu yana birçok yapım ekranlara gelmedi. Dizinin gelecek hafta ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu noktada ise "11 Ocak 2022 Destan bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı.
Destan dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü izleyicilerle bu hafta buluşmayacak ve yeni bölüm yerine özel bölüm bugün ekranlara gelecek.
BATUGA, AKKIZ'IN SIRRINI KORUYABİLECEK Mİ?
Gök Saray, çift başlı kurtun gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışırken; Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tüneli kazmayı başarır ve Akkız'a özgürlüğünü hediye eder. Sırma ve Yaman nihayet buluşur; Batuga, Akkız'ın kimliğinin açığa çıkmasına engel olmaya uğraşmaktadır.
AKKIZ VE KAYA TEGİN KARŞI KARŞIYA
Çolpan Hatun, Akkız'ın dönüşü üzerine Gök Hanlığı'nın gazabını üzerine çekmekten korkar. Ulu Ece Dağ Hanlığı ve Çolpan Hatun'un bir an önce dize getirilmesini isterken; Akkız, Kaya Tegin'le kılıç kılıca gelir!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
Destan'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümünün izleyicilerle buluşması bekleniyor.
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Destan Özel Bölüm
22.20 Otel Artemis
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