Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan Batuga kimdir? Batuga tarihte var mı, kim canlandırıyor? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli?

BATUGA KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

BATUGA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Batuga karakterini "Edip Tepeli" canlandırmaktadır.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli (d. 18 Nisan 1989, İzmir) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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