Destan Akkız kimdir, kaç yaşında? Destan Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler! Ebru Şahin'in sevgilisi kim?

Destan Akkız kimdir, kaç yaşında? Destan Ebru Şahin kimdir? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ebru Şahin kimdir, evli mi? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler...

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

DESTAN AKKIZ KİMDİR?

Akkız destanı, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alıyor. Gök Tegini Batuga, eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Ancak Batuga'nın eli ve kolı tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Diğer yandan da Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız, dağlarda dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçıdır.

Han oğlu, Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi, destanlara konu olmuştur.

DESTAN'IN KONUSU NE?

Destan dizisinde seyirci, düşmana esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürüme için güçlerini birleştirirler.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.

CEDİ OSMAN'LA BİRLİKTE

ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.

Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...

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