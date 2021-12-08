Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan dizi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Destan Akkız kimdir? Akkız tarihte var mı? Akkız'ı kim canlandırıyor? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

AKKIZ KİMDİR?

Dağ Hanlığı'nın cesur ve asi savaşçısı. Bir meleğin yüzüne, bir kurdun gücüne sahip.

AKKIZ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Destan dizisinde Akkız karakterini "Ebru Şahin" canlandırmaktadır.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin (d. 18 Mayıs 1994, İstanbul), Türk oyuncu.

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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