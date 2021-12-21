Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin sevenlerini şaşırttı
Destan dizisiyle ekranda fırtınalar estiren oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam konuk olduğu Laterna programında söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Şahin'in performansı sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...
Ebru Şahin, TRT Müzik kanalında yayınlanan Laterna programda 5 şarkıyı solo performansla seslendirdi. Oyunculuğuyla konuşulan güzel oyuncu, canlı seslendirdiği şarkılarla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Repertuarında türkçe şarkıların yanı sıra Türkçe ve İngilizce şarkılara yer veren Ebru Şahin, tüm gece boyunca twitter gündeminde zirvedeki yerini korudu.
BİNLERCE YORUM YAPILDI
Hayranları Şahin için, "Sesinden şarkı dinlemeyi çok özlemiştik", "Zerafetin adı Ebru Şahin","Tek kelimeyle mükemmelsin" şeklinde binlerce yorumda bulundu.