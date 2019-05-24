Derya Yıldırım & Grup Şimşek'in ilk albümü çıktı: 'Saykodelik' müzik topluluğu yaz boyu turnede
Geleneksel Anadolu halk müziğini Avrupa dinleyicisiyle buluşturan Derya Yıldırım & Grup Şimşek ilk albümünü çıkardı. Grup, Derya'nın sözlerini yazdığı ‘Kar Yağar’ şarkısını albüm adı olarak seçti.
Geleneksel Anadolu halk müziğini Avrupa dinleyicisiyle buluşturan Derya Yıldırım & Grup Şimşek ilk albümünü çıkardı.
Almanya'da gurbetçi ailenin kızı Derya İngiliz ve Fransız müzisyenlerle 2014'te grubun temelini attı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com