Derya Yıldırım & Grup Şimşek'in ilk albümü çıktı: 'Saykodelik' müzik topluluğu yaz boyu turnede

Derya Yıldırım & Grup Şimşek'in ilk albümü çıktı: 'Saykodelik' müzik topluluğu yaz boyu turnede

Geleneksel Anadolu halk müziğini Avrupa dinleyicisiyle buluşturan Derya Yıldırım & Grup Şimşek ilk albümünü çıkardı. Grup, Derya'nın sözlerini yazdığı ‘Kar Yağar’ şarkısını albüm adı olarak seçti.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek'in ilk albümü çıktı: 'Saykodelik' müzik topluluğu yaz boyu turnede

Geleneksel Anadolu halk müziğini Avrupa dinleyicisiyle buluşturan Derya Yıldırım & Grup Şimşek ilk albümünü çıkardı.

Almanya'da gurbetçi ailenin kızı Derya İngiliz ve Fransız müzisyenlerle 2014'te grubun temelini attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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