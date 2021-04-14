Derya Uluğ sevenlerini korkuttu
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Derya Uluğ sevenlerini korkuttu

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Derya Uluğ sevenlerini korkuttu

Söylediği şarkılarla adından söz ettiren Derya Uluğ, sevenlerini korkuttu. Dans ederken dizlerini morartan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

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Derya Uluğ, dans yaparken dizlerini morarttı. Dans video'sunu Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Dizler gitmiş olabilir ama değdi mi değdi" diyerek, hocası Zafer Tunç'u etiketledi.

Uluğ, daha sonra moraran dizlerini yayınlayarak, "Eser sahibi" notunu düşerek yine Tunç'u etiketledi.

Kaynak: Snob Magazin

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