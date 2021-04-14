Söylediği şarkılarla adından söz ettiren Derya Uluğ, sevenlerini korkuttu. Dans ederken dizlerini morartan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...
Merve Boluğur'dan "Kendine bakıp analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak cevap
Derya Uluğ, dans yaparken dizlerini morarttı. Dans video'sunu Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Dizler gitmiş olabilir ama değdi mi değdi" diyerek, hocası Zafer Tunç'u etiketledi.
Uluğ, daha sonra moraran dizlerini yayınlayarak, "Eser sahibi" notunu düşerek yine Tunç'u etiketledi.
Kaynak: Snob Magazin