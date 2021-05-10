Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri! 'Kanunlar Gibi' sözleri nelerdir?
Derya Uluğ'un yeni şarkısı Kanunlar Gibi kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözleri nelerdir? Derya Uluğ - Kanunlar Gibi sözleri nedir?
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
DERYA ULUĞ - KANUNLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Üşüyor musun sen de benim gibi
Gülüyor musun ya da alay edip
Üzecek bu da belli, gün gelir
Onca verdiğin sahte söz gibi
***
Unutamıyorum anlasan
Gurur bile çare etmiyor yazık
Duramıyorum geçer daha
Dayanmaya gücüm yetmiyor
***
Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 3.5 milyon izlenme ve 26 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Emrah Karakuyu
Düzenleme: Ozan Bayraşa, Asil Gök
Yönetmen: Aytekin Yalçın
Gitar: Metehan Köseoğlu
Asistan aranjör: Şener Engin
Mıx&master: Emre Kıral