Derya Tuna: İbrahim Tatlıses iyi bir baba!

Koronavirüsü yenen Tuna, "Şükürler olsun atlattım. Ben 25 gün evden çıkmadan, kendimi izole ettim. Allah herkese yardım etsin" dedi.

Tuna, İbrahim Tatlıses'in "İbo Show"da kızı Elif Ada ile yaşadığı duygusal anlar için "İbrahim çok iyi baba. Ne diyelim, inşallah o da onun güzel günlerini görür" dedi.

Kaynak: Hürriyet