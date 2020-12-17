Derya Tuna: İbrahim Tatlıses iyi bir baba!
17.12.2020 07:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 07:56
Koronavirüsü yenen Tuna, "Şükürler olsun atlattım. Ben 25 gün evden çıkmadan, kendimi izole ettim. Allah herkese yardım etsin" dedi.
Koronavirüsü yenen Tuna, "Şükürler olsun atlattım. Ben 25 gün evden çıkmadan, kendimi izole ettim. Allah herkese yardım etsin" dedi.
Tuna, İbrahim Tatlıses'in "İbo Show"da kızı Elif Ada ile yaşadığı duygusal anlar için "İbrahim çok iyi baba. Ne diyelim, inşallah o da onun güzel günlerini görür" dedi.
Kaynak: Hürriyet