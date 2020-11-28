DERYA TUNA HERKESTEN GİZLEDİĞİ SIRRI AÇIKLADI
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DERYA TUNA HERKESTEN GİZLEDİĞİ SIRRI AÇIKLADI

28.11.2020 23:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:11
DERYA TUNA HERKESTEN GİZLEDİĞİ SIRRI AÇIKLADI

Derya Tuna, daha önce koronavirüse yakalandığını söyledi. Sanatçı, "Herkes yazıyor. Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım" dedi

Derya& ;Tuna, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı. Bir

marketten çıkan& ;sanatçı, daha önce koronavirüse yakalandığını söyledi.

Hastalığı kardeşinden kaptığını belirten& ;Tuna, "Atlattım. Herkes yazıyor.

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Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım. Ne olur ne olmaz diye 25 gün evde

oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım"

diye konuştu. (Mesut Yılmaz-Milliyet)

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Kaynak: Snob Magazin

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