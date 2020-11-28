DERYA TUNA HERKESTEN GİZLEDİĞİ SIRRI AÇIKLADI
28.11.2020 23:06 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:11
Derya Tuna, daha önce koronavirüse yakalandığını söyledi. Sanatçı, "Herkes yazıyor. Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım" dedi
Derya& ;Tuna, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı. Bir
marketten çıkan& ;sanatçı, daha önce koronavirüse yakalandığını söyledi.
Hastalığı kardeşinden kaptığını belirten& ;Tuna, "Atlattım. Herkes yazıyor.
Ben yazsam ne olacak kimseye duyurmadım. Ne olur ne olmaz diye 25 gün evde
oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım"
diye konuştu. (Mesut Yılmaz-Milliyet)
& ;
Kaynak: Snob Magazin