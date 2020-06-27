Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)
CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİBursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı.
27.06.2020 03:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 03:20
CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİ
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bilen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
Kaynak: DHA