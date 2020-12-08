DERYA KARADAŞ-HAKİ BİÇİCİ ÇİFTİ YASAĞI DELDİ
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DERYA KARADAŞ-HAKİ BİÇİCİ ÇİFTİ YASAĞI DELDİ

08.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:15
DERYA KARADAŞ-HAKİ BİÇİCİ ÇİFTİ YASAĞI DELDİ

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Derya Karadaş, eşi Haki Biçici'yle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Cihangir'de görüntülendi. Çift, yasağı delerek açık olan bir kafeden kahve alıp, Cihangir Parkı'na yürüdü

'Bir Başkadır' dizisiyle gündemde olan Derya Karadaş, kendisi gibi oyuncu olan eşi Haki Biçici, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Cihangir'de görüntülendi. Yasağı delerek açık olan bir kafeden kahvelerini alan çift, ardından Cihangir Parkı'na doğru el ele yürüdü.

Kaynak: Snob Magazin

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