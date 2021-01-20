Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
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Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek

20.01.2021 08:34 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:41
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Derya Durmaz'ın Fransız Buldog cinsi 4 aylık köpeği 'Zeytin', bahçedeki kulübesinden çalındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Derya Durmaz'ın Fransız Buldog cinsi 4 aylık köpeği 'Zeytin', bahçedeki kulübesinden çalındı. Gece yarısı yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Zanlıların köpeği çaldığını itiraf ettiğini ancak nerede olduğunu söylemediklerini belirten Derya Durmaz (36), Zeytin'in bulunmasına yardımcı olacaklara para ödülü vereceğini söyledi.

Bir çocuk annesi sigortacı Derya Durmaz, 11 Ocak Pazartesi günü Peker Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyarete gitti. Yanında götürdüğü 4 aylık Fransız Buldog cinsi 'Zeytin' isimli köpeğini, bahçedeki kulübeye koydu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, gece yarısı, 2 kişi köpeği çaldı. Zeytin'in çalındığını fark eden  Durmaz ailesi, polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kimliklerini belirleyerek, yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Ancak 'Zeytin'e ulaşılamadı.

ÖDÜL VERİLECEK

Derya Durmaz, ailenin bir üyesi gibi gördükleri 'Zeytin'in yerini bilen ya da bulunmasını yardımcı olanlara para ödülü vereceğini söyledi. Durmaz, "Bahçeye girip Zeytin'i çalıyorlar. Ertesi gün, polise bildirdik. Ne yazık ki köpeğimizden bir haber yok. Kızım çok üzgün. Sürekli ağlıyor. Köpeğimizi bulan ya da gören olursa bize bildirirlerse çok sevinirim. Hatta köpeğimizi bulan ya da yerini bildirene para ödülü de vereceğiz" dedi. Kızının çok istemesi üzerine hayvan edindiğini anlatan Durmaz, "Daha önce kedi besledim. Ancak ölümü üzerine bir daha hayvan almamayı düşündüm. Fakat kızım çok istedi. Bunun üzerine köpek sahibi olduk. Zeytin kızım için çok şey ifade ediyordu. Sonra ailece alıştık. Uyku uyumuyoruz. Zeytin'i düşünüyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek
Derya Durmaz, çalınan köpeği 'Zeytin'i bulana ödül verecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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