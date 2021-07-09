Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan biyografisi!
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Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan biyografisi!

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan biyografisi!
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Sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Derya Çayırgan kimdir merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray voleybol takımlarının formasını giyen Derya Çayırgan, kariyerine Sarı Kırmızılı takımda devam ediyor. Peki, Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı. Derya Çayırgan hayatı ve biyografisi nedir?

Sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Derya Çayırgan kimdir merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray voleybol takımlarının formasını giyen Derya Çayırgan, kariyerine Sarı Kırmızılı takımda devam ediyor. Peki, Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı. Derya Çayırgan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan (d. 9 Ekim 1987, İstanbul), Türk millî voleybolcu. Galatasaray (kadın voleybol takımı)'ında Libero pozisyonunda oynamaktadır.

KARİYERİ

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.

2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.

2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

2014-15 sezonunda Karşıyaka (kadın voleybol takımı) formasını giydi.

2015-16 sezonunda Çanakkale Belediyespor (bayan voleybol takımı) formasını giydi.

2016-2019 yılları arasında Halkbank (kadın voleybol takımı) formasını giydi.

2019-20 ve 2020-21 sezonunda Galatasaray (kadın voleybol takımı) kadrosunda yer almaktadır.

BAŞARILARI

• CEV Kupası

o Finalist (1): 2012, 2013

• Türkiye Kupası

o Finaliste (1): 2012

• Süper Kupa

o Finalist (1): 2012

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Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan biyografisi! - Haberler
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