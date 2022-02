Derya Arbaş kim, neden öldü? Derya Arbaş kaç yaşında, nereli?

Derya Arbaş kim, neden öldü sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2003'te Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirerek 35 yaşında hayata gözlerini yuman Derya Arbaş ile ilgili annesi Zerrin Arbaş, önemli açıklamalar yapmıştı. Peki Derya Arbaş kimdir? Derya Arbaş kaç yaşında, nereli?

DERYA ARBAŞ KİMDİR?

Derya Zerrin Berti ya da bilinen adıyla Derya Arbaş, 17 Haziran 1968 yılında dünyaya geldi. 22 Ekim 2003 tarihinde hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Zerrin Arbaş ile Apaç kökenli Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızı olarak dünyaya geldi. 1974'te annesi Zerrin Arbaş'ın oynadığı Battal Gazi'nin Oğlu adlı filmde, annesinin çocukluğunu canlandırdı. Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak üzere Türkiye'ye geldi. 1985-1986 arasındaki kısa süre boyunca birçok filmde oynadı. Türkiye'de ilk kez geniş kitlelerce tanınması Playmen adlı derginin ilk sayı kapak güzeli olmasıyla olmuştur.

Dilan filmini çekerken Ağrı'da tanıştığı Nihat Polat ile 1986'nın sonunda gizlice evlendi. Bu evlilik döneminde sinemadan uzak kaldı. Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde, resim ve heykel eğitimi aldı. 1989'da ise kültür farklılığını öne sürerek boşandı. Bu arada, 1991'de babasını kaybetti.

1992 yılında bir Hollywood klasiği olan Rüzgâr Gibi Geçti filminin devamı niteliğinde çekilmesi planlanan Scarlet filminin başrol oyuncusunu seçmek için düzenlenen "Bir Scarlett Aranıyor" yarışmasının seçmelerinde, Türkiye ayağının birinciliğini İpek Çeken, Nilüfer Açıkalın, Aylin Arasıl gibi rakiplerini geride bırakarak kazandı. ABD'deki finallere katılan Arbaş, ilk üç arasına girmeyi başararak filmde rol almayı garantilemişti; ancak film projesi iptal edildi ve yapım Scarlett adında bir mini dizi olarak çekildi. Arbaş, Los Angeles'ta "Beautiful Bartenders" (Güzel Barmenler) adlı bir ajansa bağlı olarak sosyetenin özel partilerinde barmenlik yaptı.

1994'te Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde başrol oynadı. Film sonrası yine ABD'ye gitti. 1996'da Çılgın Badiler adlı dizi için bir süre yine Türkiye'ye döndü. 1997'de Amerika'da Hang Your Dog in the Wind filminde oynadı. 2000'lerde Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 2001'de Kerem Alışık ile Günah dizisinde oynadı. Hayatının son dönemlerinde "Gratified Desire" (Doyurulmuş Arzu) adlı (yayımlanmamış) otobiyografik özellikler de barındıran bir roman yazmıştı.

DERYA ARBAŞ NEDEN ÖLDÜ?



16 Ekim 2003'te dedesi Avni Arbaş vefat edince cenaze töreni için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Cenaze sonrası 20 Ekim'de Los Angeles'taki evine döndü. Türkiye'ye dönmeyi planlayan Arbaş, 15 gün içinde dedesinin evine yerleşecekti; ancak 22 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada otopsi sonucu kanında uyuşturucu toksinleri bulunduğu söylendi. Annesi başta olmak üzere, Derya Arbaş'ın erkek arkadaşı Erkin Alver de uyuşturucu kullanmadığını bildiklerini ve bunun imkânsız olduğunu belirttiler. Zerrin Arbaş, kendi annesinin doğum sırasında kalp krizi geçirerek öldüğünü, eşinin de kalp krizinden öldüğünü belirterek, bunun genetik olduğunu savundu. Kalp krizini, uyarılara rağmen çok sık tükettiği sigaranın tetikleyebileceğini belirtti. Erkek arkadaşı ise onun bir süredir yalnızca adet düzenleyici hap kullandığını belirtti.

Cenazesi, 28 Ekim 2003 günü Los Angeles'ın Chatsworth banliyösünde bulunan Oakwood Memorial Park Mezarlığı'nın şapelinde Kızılderili adetlerine göre yapılan ABD'deki Kızılderili akrabalarının yanı sıra Türkiye'den de dostları ve annesi Zerrin Arbaş'ın katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

