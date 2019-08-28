Dert Bende Filmi
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Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Dert Bende' filminin oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Berat Özdoğan
Senaryo: Muammer Tali
Oyuncular: Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Dert Bende
Yapımcı Firma: Makinist Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 04.10.2019
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