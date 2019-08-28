Dert Bende Filmi

Dert Bende Filmi

Dert Bende filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dert Bende filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

28.08.2019 16:54
Dert Bende Filmi

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Dert Bende' filminin oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Berat Özdoğan

Senaryo: Muammer Tali

Oyuncular: Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Dert Bende

Yapımcı Firma: Makinist Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 04.10.2019


Dert Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et