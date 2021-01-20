Dersleri cep telefonundan takip eden öğrenciye polis tablet hediye etti

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) canlı dersleri cep telefonuyla takip ettiği öğrenilen özel gereksinimli öğrenciye İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan tarafından tablet hediye edildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) canlı dersleri cep telefonuyla takip ettiği öğrenilen özel gereksinimli öğrenciye İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan tarafından tablet hediye edildi.

Engelsiz yaşama destek veren Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, sürekli evinin önünden geçip, selamlaştıkları özel gereksinimli öğrenci Mustafa Güden'in uzaktan eğitim sürecinde EBA'daki dersleri, cep telefonu ile takip ettiğini fark etti. Yunus ekiplerinin haber vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Biga İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Güden'i makamına davet edip, ağırlayarak tablet hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı