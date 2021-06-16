Dershane gibi duraklar
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Dershane gibi duraklar

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Dershane gibi duraklar Öğrenciler duraklardaki panolarda ders çalışıyor Bursa'da otobüs duraklarına asılan ders notları, öğrencilere otobüs beklerken ders çalışma imkanı sunuyor.

Dershane gibi duraklar

Öğrenciler duraklardaki panolarda ders çalışıyor

BURSA - Bursa'da otobüs duraklarına asılan ders notları, öğrencilere otobüs beklerken ders çalışma imkanı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Şehrin bir çok noktasında bulunan otobüs duraklarına öğrenciler otobüs beklerken ders çalışsın diye belediye tarafından ders notları asıldı. Otobüs bekleyen öğrenciler, zamanlarını otobüs duraklarında ders çalışarak geçiriyor. Bu uygulamadan memnun olan öğrenciler, ders notlarının şehrin bütün duraklarına yazılmasını istedi.

Dershane gibi duraklar
Dershane gibi duraklar
Dershane gibi duraklar
Dershane gibi duraklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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