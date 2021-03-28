Dernek Başkanlığına İsmail Çelik, yeniden seçildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Engelliler Dayanışma Derneği başkanlığı görevine İsmail Çelik yeniden seçildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Engelliler Dayanışma Derneği başkanlığı görevine İsmail Çelik yeniden seçildi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen 6.'ıncı olağan kongre pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Çoğunluğun sağlanması ile divan kurulu oluşturularak seçimlere geçildi. Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu'nun divan başkanlığı yaptığı kongrede 53 üye oy kullandı. Tek adayın yer aldığı seçimlerde kullanılan 53 geçerli oyun tamamını alan İsmail Çelik yeniden Engelliler Dayanışma Derneği Başkanlığı görevine seçildi. Başkan Çelik, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "Seçimlerimiz derneğimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde de ilçemizde ki engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçimlere katılarak destek veren tüm üyelerimize candan teşekkür ediyorum" dedi. İsmail Çelik başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Lalezar Topçu, Dursun Moga, Nursel Topal ve Fatma Özgür'den oluştu. Denetim kurulunda ise Cengiz Turhan, Kemal Çelik ve Hayrettin Sabırlı yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı