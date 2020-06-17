Dermatolog Mehtap Kıdır: "Güneşe Çıkarken Cildinizin Maskesini Takmayı İhmal Etmeyin"
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Dermatolog Mehtap Kıdır: "Güneşe Çıkarken Cildinizin Maskesini Takmayı İhmal Etmeyin"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, dışarı çıkarken virüse karşı maskemizi unutmamız gerektiği gibi güneşe çıkmadan önce mutlaka cildimizin güneş maskesi olan yüksek derecede etkili UVA + UVB karşıtı koruma sağlayan ürünlerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Dermatolog Mehtap Kıdır:
17.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:55

Uzun bir süredir evdeyiz, üstelik bu süre tam da ilkbahar dönemi yani güneşin bize kendini gösterdiği döneme denk geldi. Normalleşme ile birlikte cildimiz bir geçiş dönemi yaşamadan güneşin daha yoğun gelen ışınlarıyla buluştu. Yani cildimizin güneşe adapte olması gereken süreci yaşayamadık. Peki, bu durum cildimizi nasıl etkileyebilir? Bu sorunun yanıtını Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır veriyor.

Kışın güneşi unutan ciltlerin yoğun güneş ışınlarıyla buluştuğu şu günlerde koruyucu güneş kremi kullanılması ve güneşe uzun saatler maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Kıdır, aksi halde cilt problemleri yaşanabileceğini ifade ediyor. Cilde güneşe adaptasyon için süre tanınması gerektiğini anlatan Dr. Kıdır, yapılmasını gerekenleri şöyle özetliyor: "Öncelikle dışarıda güneş ile temas ettiğimiz süreyi ilk zamanlar kısa tutmalı, mutlaka koruyucu güneş kremi, şapka ve gözlük kullanmalıyız. Sadece yüzümüze değil, boyun, el üzeri, kulak kepçesine de güneş kremi sürmeliyiz. Bu süreçte güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde yerine sabah ve akşamüstü yürüyüşlerle cildimizi bu geçişe hazırlamalıyız. Hatta koruyucu kremleri sadece yaz aylarında da değil tüm yıl boyunca kullanmalıyız. Çünkü güneş ışınlarında UVB ışınları yaz aylarında yoğunken, UVA ise hem yaz hem de kışın aynı miktarda bulunur."

Hem UVA hem UVB karşıtı koruma sağlayan ürünleri tercih edin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, UVB'nin yaz aylarında güneşli günlerde fazla olduğunu, bulutlu havalarda etkisi bulunmadığını ve camdan geçmediğini anlatıyor. UVA'nın ise bulutlu havalarda ve camın ardından da bize ulaştığının altını çizen Dr. Kıdır, "UVA'dan sadece yaz aylarında değil yıl boyu korunmalıyız. Çünkü UVA cildin daha derin katmanlarına nüfuz eder, cilt yaşlanması ve cilt kanserinde de etkisi UVB'ye göre daha fazladır. Bu yüzden koruyucu güneş kremi alırken üzerindeki SPF değerine dikkat ettiğimiz kadar UVA koruyuculuğuna da dikkat etmeliyiz. Koruyucu güneş kremi satın alırken yüksek derecede etkili UVA + UVB karşıtı koruma sağlayan ürünleri tercih etmeliyiz. Güneş koruyucu kreminiz cildin ideal numarası pH 5.5 olursa, içeriğinde D ve E vitamini, D-pantenol varsa cildinizi korumuş ve cilt hasarını da önlemiş olursunuz." diyor.

Cildinizin maskesi olan güneş kreminizi güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın

Koruyucu güneş kremlerinin etkili olabilmesi için doğru kullanılması gerektiğinin altını çizen Dr. Mehtap Kıdır, doğru kullanımı ise şöyle özetliyor: "Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce ve yüzün yarısına bir parmak ucu boğumu kadar uygulanmalısınız. Ayrıca güneş koruyucuların etkisi 2-3 saatte geriler, bu yüzden en az 3 saat arayla tekrarlanmalısınız. Deniz ve havuzda iken, güneş altında yapılan sporlarda güneş koruyucunun terle akmasını engellemek için waterproof-suya dayanıklı ürünler tercih edilmeli. Uzun süre suda kalındığı zaman mutlaka sonrasında güneş kremi yenilenmeli."

Kaynak: Bültenler

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