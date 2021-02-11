Dermatolog Dr. Ali Şahan kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Dermatolog Dr. Ali Şahan Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Dermatolog Dr. Ali Şahan kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Dermatolog Dr. Ali Şahan Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

11.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:36
Dermatolog Dr. Ali Şahan kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Dermatolog Dr. Ali Şahan Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Dermatolog Dr. Ali Şahan kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Dermatolog Dr. Ali Şahan Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dermatolog Dr. Ali Şahan hayatı ve biyografisi nedir?

Dermatolog Dr. Ali Şahan kimdir? Çağla ile Yeni Bir Gün Konuğu: Dermatolog Dr. Ali Şahan Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dermatolog Dr. Ali Şahan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DERMATOLOJİ DR. ALİ ŞAHAN KİMDİR? ÇAĞLA İLE YENİ BİR KONUĞU DR. ALİ ŞAHAN!

Uzm. Dr. Ali ŞAHAN, 3 Aralık 1982 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi eğitimini Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara GATA Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını almıştır. Lisans eğitimini de almış olduğu Ankara GATA Dermatoloji Anabilim Dalı'nda başlamış olduğu ihtisas eğitimini 2014 yılında tamamlayarak "Dermatoloji Uzmanı" unvanını almıştır.

2012-2014 yılları arasında Restylane dolgu markasının konsültan/eğitici hekimliğini yaparak, birçok butik workshopda dolgu uygulamaları deneyimlerini meslektaşlarına aktarmıştır. Günümüzde Allergan(Botox,Juvaderm dolgu)firmasının ve Aptos(ip ile ameliyatsız yüz germe) firmasının eğitici hekimliğini yapmakta ve butik workshoplarda deneyimlerimi aktarmaya devam etmektedir. Ayrıca Dermatoloji kongrelerinde kozmetik uygulama alanlarında düzenlenen workshoplarda eğitici hekim olarak deneyimlerini paylaşmaktadır.

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanmış birçok yayını ve makalesi bulunan Uzm. Dr. Ali ŞAHAN, mesleki çalışmalarına Özel Dr. Ali Şahan Polikliniği'nde devam etmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:36:29. #1.14#
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