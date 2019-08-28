Derinkuyu'daki tarihi kilisenin duvarları temizlendi

28.08.2019 15:12

Derinkuyu ilçesindeki tarihi Üzümlü Kilisesi'nin duvarlarında çirkin görüntü oluşturan yazı ve grafiklerin silinmesi amacıyla çalışma yapıldı.



Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Derinkuyu Belediyesi işbirliğindeki çalışmada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarihi yapının dış duvarlarındaki çizim ve yazılar ortada kaldırıldı.



Belediye Başkanı Bülent Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi dokuların korunması ve turizme kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, kilisedeki temizlik çalışmasının ihtiyaç duyulan farklı alanlarda da gerçekleştirileceğini belirtti.

Aksoy, "19. yüzyılda yapılan tarihi kilisenin dış duvarlarına duyarsız kişilerce yapılan çizimler ve yazılar uzman ekiplerce temizlendi. İlçemiz her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip alanların korunması amacıyla gerekli çalışmaları zaman kaybetmeden yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA