Derinkuyu'da çilek hasadı başladı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 50 dekar arazide üretilen çilek hasadına başlandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 50 dekar arazide üretilen çilek hasadına başlandı.

İlçede 7 çiftçi tarafından dikimi yapılan çilek fideleri ilk ürünlerini verdi. Bu yıl ilçede 150 ton rekolte bekleniyor.

Üreticilerden Ferudun Döşeyici, AA muhabirine, hasadı yapılan çileğin kentteki bazı marketlerde satışa sunulduğunu belirtti.

İki yıldır çilek ürettiğini anlatan Döşeyici, "İlçemizin toprak yapısı ve rakımı çilek verimine olumlu katkı sunuyor. Derinkuyu'da yetişen çileğin aroması ve kokusu yüksek, raf ömrü de uzun. Eylül ayına kadar hasat devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Aytekin