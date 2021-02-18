Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? Derin Mermerci evli mi? Derin Mermerci hayatı ve biyografisi!
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Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? Derin Mermerci evli mi? Derin Mermerci hayatı ve biyografisi!

18.02.2021 16:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:19
Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? Derin Mermerci evli mi? Derin Mermerci hayatı ve biyografisi!

Tanınmış isimler arasında yer alan Derin Mermerci, özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında? Derin Mermerci evli mi? İşte, Derin Mermerci hayatı ve biyografisi!

Derin Mermerci tanınmış isimler arasında yer alarak sık sık magazin gündemine geliyor. Peki, Derin Mermerci kimdir?

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanıdık simalarından Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası var. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir.

Derin Mermerci,Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Üniversite için tekrar Amerika'ya gitti ve Bryant College'da bir süre pazarlama okuduktan sonra Paris'te 'Design Marketing' çalıştı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi. Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift 2019 kasım ayında boşanma kararı aldı. Resmi olarak boşanma islemlerini başlatan Mermerci ile Aydın'ın 2013'te filizlenen sürpriz aşkları ve evlilikleri toplam 6 yıl sürdü.

DERİN MERMERCİ EVLİ Mİ?

Derin Mermerci bir ara Cem Uzan ve daha sonra da Kaan Urgancıoğlu ile ilişkisi yaşadı. Derin Mermerci en sansasyonel ilişkisini Mehmet Germiyanlıgil ile yaşadı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi. Ancak geçtiğimiz senelerde boşandı.

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