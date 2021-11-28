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DERİK'TE ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütünün bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, anısına satranç turnuvası düzenlendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütünün bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, anısına satranç turnuvası düzenlendi.

10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, için 140 öğrencinin katıldığı ve 2 gün devam edecek satranç turnuvası düzenlendi. Bahçelievler Mahallesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor salonunda 3 katagoride, 6 tur üzerinden oynanan,140 öğrencinin katıldığı turnuvaya dereceye giren 9 yarışmacıya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kaya, Mardin Satranç İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, İlçe Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Halim Göven tarafından kupa ve eşofman takımı hediye edildi.

Mardin Satranç il Temsilcisi Cengiz Yalçın, ' Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Satranç turnuvasına 140 öğrencimiz yarıştı" dedi.

DERİK'TE ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

DERİK'TE ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

DERİK'TE ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

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