Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
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Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum

27.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:42
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2016 yılında, makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 3 bin tohum ekildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2016 yılında, makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 3 bin tohum ekildi.

Derik ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede tüm müdahalelere rağmen 1 gün sonra şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, çevre etkinliğinde anıldı. Kale Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında şehit Kaymakam Safitürk anısına, kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle alınan 3 bin tohum; Mardin TEMA Vakfı İl Başkanı Kemal Aktürk, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, 'dünyanın en uzun adamı' Sultan Köse ile halkın da katılımıyla toprakla buluşturuldu. 

TEMA Vakfı İl Başkanı Aktürk, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, "Onun anısına 3 bin tohumu toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler Derik'te devam eder. Biz de katkı sağlarız" diye konuştu.2 metre 51 santim boyuyla 'dünyanın en uzun adamı' unvanına sahip Sultan Kösen de etkinlikle şehit kaymakamın adının ve anısının yaşatıldığını dile getirerek, "Derik halkı olarak tohum ekiyoruz. İnşallah bu fidanlar yerine ulaşır ve iyi bir şeye de vesile olur. Şehit kaymakamımız Safitürk'e rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi. 

Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum
Derik'te, şehit Kaymakam Safitürk anısına 3 bin tohum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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