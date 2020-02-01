Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı
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Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kurtarıldı.

01.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:09
Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı

MARDİN'in ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Derik ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Derik- Mazıdağı Karayolu'nda bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda kalanların Derik Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolundaki kar, belediye ekiplerince temizlendikten sonra, mahsur kalanlar kurtarıldı. 


Kaynak: DHA
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