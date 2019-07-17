Derik Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarı, ziyaretinde yönetici ve personel ile bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

Öğretmenlere hak ettikleri ilgiyi göstermek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sarı, "Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır, gönüller fetheder, Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sürecindeki gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Toplantının ardından, Derik Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden Sarı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA