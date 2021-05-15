Deri Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deri Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerjik durumlara maruz kalan kişiler günlük hayatlarında çok zor durumlarda kalabilirler.

Alerjik durumlara maruz kalan kişiler günlük hayatlarında çok zor durumlarda kalabilirler. Örneğin yiyeceklere karşı alerjisi olan bir kişi, alerjiye neden olan yiyeceği yedinde baş dönmesi, bulantı veya başka sıkıntılar yaşayabilir. Deri alerjisi de kişileri zor durumda bırakan ve can sıkan bir alerji türüdür. Bu alerjiden kurtulmak için öncelikle alerjinin ne olduğu ve nedenleri bilinmelidir.

Deri Alerjisi Nedir?

Deri alerjisi, deride kızarıklık veya kaşıntı gibi durumlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Özellikle egzama olan kişilerde sık rastlanılan bir durumdur. Deride görülen yanma ve kaşıntı hissi kişinin huzursuz olmasını sağlamaktadır. Yani deri alerjisinin can sıkıcı bir deri hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Sık sık ortaya çıktığı için kişiyi huzursuz edecek bir seviyeye gelmektedir.

Deri alerjisinin birçok nedeni olduğu için yaygın olarak görülen bir alerji türüdür. Birçok insan deri alerjisi sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle çocuklarda daha sık görülen bir alerjidir. Bu alerjiyi ortaya çıkaran nedenler araştırılarak çözüm yolları aranabilir. Deri alerjisinin nedenlerini iyi tespit etmenizde fayda vardır. Çözüm yolları bu nedenler belirlendikten sonra tespit edilebilir.

Deri Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Bu duruma neden olan çok sayıda unsur olabilir. İlaçlar, böcek ısırıkları, besinler, polenler ve daha birçok unsurda dolayı deri alerjisi meydana gelebilir. Deri alerjisi sonrasında ciltte kızarıklık ve kaşıntı görülmesi çok sık görülen bir durumdur.

Deri alerjisi yaşayan kişiler bu duruma neden olan unsurları tespit ederek hareket etmelidir. Bunun için deri alerjisinin nedenlerini bilerek daha doğru bir çözüm bulabilirsiniz.

Deri alerjisi nedenleri:

Deride kurdeşen oluşması,

Bazı yiyeceklere karşı hassas olunması,

Temas edilen nesne veya gıdanın kişide reaksiyon oluşturması,

Bazı giysilere karşı derinin hassas olması.

Deri alerjisinin belli başlı nedenleri vardır. Bunlar dışında da alerjiye neden olan nadir durumlar olabilir. O yüzden yaşadığınız alerjinin nedenini iyi bir şekilde tespit etmeye çalışmalısınız.

Deri Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Deri Alerjisi Belirtileri

Deri alerjisi olan kişinin derisinde ani değişimler oluşabilir. Daha önce olmayan birçok sorun ortaya çıkarak deride kızarıklık veya döküntü yapabilir. Normal olmayan durumların sık sık yaşanması kişide deri alerjisi olduğunu gösterir.

Deri alerjisin nedenleri bulunduktan sonra belirtilere bakılarak deri alerjisinin boyutları belirlenir. Boyutları belirlenen ve kesinleşen alerji tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Deri Alerjisinin Belirtileri:

Ciltte kızarıklık ve kaşıntı yaşanması,

Deride döküntü ve kabarcıklar oluşması,

Deride karıncalanma olması,

Deride renk değişimleri görülmesi

Deride yanma hissi görülmesi.

Deri Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Deri alerjisi olan kişiler buna neden olan unsurlardan uzak durmalıdır. Aksi halde alerji daha ileri seviyelere geçebilir. Alerjiye neden olan unsur yiyecek veya herhangi bir besinse kesinlikle yenmemesi gerekir. Deride alerjiye neden olan durumlardan uzak durarak alerjinin etkisi azaltılabilir.

Deri Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Deri alerjisi görülen kişilere tedavi uygulamak gerekebilir. Bu tedavi genellikle krem veya buna benzer ürünlerin kullanımı ile yapılmaktadır. Kişinin alerjisi kontrol altına alındıktan sonra daha rahat bir hayat sürebilir. Tabi deride tekrar alerji olmaması için dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat etmeyen kişilerde alerjinin tekrar ortaya çıkma ihtimali vardır. Bu yüzden alerji bitti diye alerjiye neden olan unsurlara tekrar yakınlaşmamak gerekir.

Kaynak: Hürriyet