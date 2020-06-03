Dereye uçan otomobili köylüler fark etti, sürücü ölü bulundu ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, köylülerin fark ettiği, dereye uçan otomobilde sürücü Hasan Demirtaş'ın (53) cansız bedeni bulundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, köylülerin fark ettiği, dereye uçan otomobilde sürücü Hasan Demirtaş'ın (53) cansız bedeni bulundu.

Kaza, ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde dere yatağında 67 TP 639 plakalı otomobilin olduğunu fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipleri, araçta sürücü Hasan Demirtaş'ın cansız bedeni bulundu. Virajı alamayarak, 20 metre yükseklikten dereye uçtuğu tespit edilen otomobil sürücüsü Demirtaş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ?

Kaynak: DHA