Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu - Haberler
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Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu

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Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu

Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde dün gece dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu.

KARAMAN (İHA) - Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde dün gece dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabörk köyünden Görele istikametine seyir halinde bulunan Kadem Karaman idaresindeki 61 DC 113 plakalı kamyonet Çöcen mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarında askıda kaldı. Araçtan sürücünün eşi Kezban Karaman yaralı olarak çıkarken, sürücü Kadem Karaman ise bulunamadı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından yaralı Kezban Karaman, Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kayıp Kadem Karaman'ı ise AKUT, AFAD VE Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde ise köylüler tarafından kaza yerinden 2 kilometre mesafede Kadem Karaman'ın dere içerisinde cesedine ulaşıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu

Dereye uçan aracın sürücüsünün cansız bedeni kaza yerinden 2 kilometre ileride bulundu

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