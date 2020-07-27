Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Sakarya'da yaşayan ve ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, dereye düşerek akıntıya kapıldı. Ailesi tarafından kurtarılan Göçen, 49 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte Mudurnu Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan ve ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, 49 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 9 Haziran 2020'de Yongalık Mahallesi mevki'inden geçen Mudurnu Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, ailesiyle birlikte gittiği dere kenarında oynarken suya düştü ve daha sonrasında ailesi tarafından düştüğü yerden kurtarılarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZESİ PENDİK'E GÖNDERİLDİ

Göçen, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi süren küçük Muhammed, 49 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Muhammed Ali Göçen'in cenazesinin İstanbul Pendik'e gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA